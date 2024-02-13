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        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

        ADANA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP´den istifa etti. Çetin, yaptığı açıklamada, "Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:20
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        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
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        ADANA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP´den istifa etti. Çetin, yaptığı açıklamada, "Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez" dedi.

        2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Soner Çetin, 31 Mart´ta yapılacak yerel seçimlerde ise partisinden aday gösterilmedi. CHP, dün akşam daha önce il başkanlığı yapan Emrah Kozay'ı Cukurova belediye başkan adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine Soner Çetin, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Çetin, yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde büyüdüm. Her zaman ifade ettiğim gibi 1923´te Cumhuriyet Halk Fırkası´nı Adana´da kuran Kuvayımilliyeci bir dedenin torunu olmaktan dolayı her zaman gurur duydum. Gençlik kollarından başlayarak hep partimin hizmetinde oldum, başarısı için çalıştım. 2009 yılında Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım. 10 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi´nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. CHP´li olmaktan her zaman gurur duydum ancak belediye başkanlığının hizmet makamı olduğunun bilinciyle belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım. Her seçimden sonra parti rozetimi çıkardım, herkese ve her kesime eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde oldum. Bu anlayışla görevimi yaparken partimin bayrağını hep en yükseğe çıkarmayı hedefledim. Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim" dedi.

        'BU HİKAYE BURADA BİTMEZ'

        Çetin, gelinen noktada ömrünü verdiği partinin gasbedilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Partimizin ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak, bu hikaye burada bitmez."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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