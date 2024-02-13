Adana'da ruhsatsız 53 silah ele geçirildi

Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 281 zanlıyı yakalayan ekipler, 31 dilenci hakkında da işlem yaptı.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 6'sı kurusıkı 43 tabanca, 10 tüfek, 47 şarjör, 1024 mermi, 1 kesici alet, 210,78 gram uyuşturucu, 536 uyuşturucu hap ile 17 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

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