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        Adana'da ruhsatsız 53 silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 43 tabanca, 10 tüfek, 210,78 gram uyuşturucu ve 536 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:49
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        Adana'da ruhsatsız 53 silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 43 tabanca, 10 tüfek, 210,78 gram uyuşturucu ve 536 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 6'sı kurusıkı 43 tabanca, 10 tüfek, 47 şarjör, 1024 mermi, 1 kesici alet, 210,78 gram uyuşturucu, 536 uyuşturucu hap ile 17 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

        Ele geçirilen silah ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 281 zanlıyı yakalayan ekipler, 31 dilenci hakkında da işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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