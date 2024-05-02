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        Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor

        ADANA'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 01:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 01:15
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        Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor
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        ADANA'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir kişinin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. 2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiyi bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmanın, sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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