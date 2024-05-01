Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana'da, Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilciliğince merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara çok sayıda sendika üyesi işçi katıldı.

Bölge temsilcisi Edip Gülnar, yaptığı açıklamada, tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerin taleplerini dile getiren Gülnar, sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi.

Gülnar'ın konuşmasının ardından işçiler davul zurna eşliğinde oynadı.

Öte yandan, çeşitli sendikaların öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda işçi de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda toplanarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Pankart ve dövizler taşıyan grup üyeleri, sloganlar attı. Burada yapılan konuşmaların ardından Kardeş Türküler grubu konser verdi. - Mersin Mersin'deki kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesi Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Grup üyeleri bayraklar ve dövizler taşıyıp slogan attı, yürüyüş sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Alandaki konuşmaların ardından işçiler halay çekti. Şarkıcı İlkay Akkaya'nın konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Öte yandan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin İl Başkanlığı öncülüğünde Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler de basın açıklaması yaptı. - Hatay Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Defne ilçesinde toplananlar, döviz ve pankartlar taşıdı, slogan atarak Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

Burada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İskenderun ilçesinde de Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, slogan attı, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Çeşitli sendikaların öncülüğünde Tayfur Sökmen Bulvarı'ndan bir araya gelen çok sayıda işçi de ellerinde pankartlarla slogan atarak Tren Garı'na kadar yürüdü. Buradaki konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.