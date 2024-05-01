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        Soğan başağı toplamaya gittiği tarlada cesedi bulundu; köpek saldırısı iddiası (2)

        KÖYLÜLER:KÖPEKLER SALDIRDIAdana'da soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulunan Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:31
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        Soğan başağı toplamaya gittiği tarlada cesedi bulundu; köpek saldırısı iddiası (2)
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        KÖYLÜLER:KÖPEKLER SALDIRDI

        Adana'da soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulunan Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Ailesi, cenazeyi Ayvalı köyünde toprağa vereceklerini belirtti. Arısan'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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