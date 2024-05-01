Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan'da ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

        Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 21 tabanca, 17 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 244 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        İşe yürüyerek gitmemek için bisiklet çalmış
        İşe yürüyerek gitmemek için bisiklet çalmış
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...
        Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu
        Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayınbiraderinin tabancayla vurduğu enişte, yaşam mücadelesini kaybetti
        Kayınbiraderinin tabancayla vurduğu enişte, yaşam mücadelesini kaybetti
        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü