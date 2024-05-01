Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan'da ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 21 tabanca, 17 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.