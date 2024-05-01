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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 02:13 Güncelleme: 01.05.2024 - 02:13
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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 6.katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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