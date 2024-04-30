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        Türk Kızılay, "Birbirimize candan bağlıyız Adana" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi

        Adana'da yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız Adana" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:39
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        Türk Kızılay, "Birbirimize candan bağlıyız Adana" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi
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        Adana'da yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız Adana" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Adana Valiliği himayesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi ve İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Hem kan stokunun normal seviyede tutulması hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda kişi katıldı.

        İlkokul öğrencilerinin halk oyunu gösterisi sunduğu programda, vatandaşların yanı sıra kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi kan bağışında bulundu.

        Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, açılışta yaptığı konuşmada, kan stoklarını arttırmak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşların katılacağına inandığını belirtti.

        Kan bağışında bulunmanın önemine vurgu yapan Yiğit, şöyle konuştu:

        "Kan bağışında bulunmak başka bir insanı hayata bağlarken, kan veren kişinin de kan hücrelerinin yenilendiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre kan vermenin stresi azaltmak uyku durumunun stabilizasyonunu sağlamak, baş ağrısını azaltmak, fiziksel sağlığa katkıda bulunmak gibi faydaları olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan bir can kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer gören bir heyetin temsilcileri olarak yapacağınız kan bağışları sayesinde birçok insanın hayata tutunmasına vesile olacak. Aramızdaki sevgi, muhabbet ve kardeşlik için birbirimize kan veriyoruz. Bu tür etkinliklerin toplumumuzdaki düzenli kan bağışlama bilincini artıracağını, iyilik tohumunu diri tutacağına inanmaktayım."

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da kan bağışı seferberliğine destek veren herkese teşekkür etti.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da milletin iyilik eli olan Kızılayın uluslararası boyutta yaralara merhem olduğunu söyledi.

        Kan bağışının önemine değinen Saygılı, "Birbirimize candan bağlıyız Adana" temasıyla düzenlenen bağış kampanyasının akşama kadar süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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