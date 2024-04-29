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        Yol çöktü; seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü

        ADANA'da seyir halindeki bir kamyon, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:40
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        Yol çöktü; seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü
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        ADANA’da seyir halindeki bir kamyon, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Kamyonun tamamı neredeyse çukura gömülürken, olayda yaralanan olmadı.

        Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, Sümbül Caddesi’nde meydana geldi. 01 AIL 179 plakalı kum yüklü kamyon, caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi. Sürücü manevra yapsa da kamyon, yolda oluşan çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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