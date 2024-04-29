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        Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:20
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        Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.O. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ö.O'nun ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yaptığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak Ö.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ö.O. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

        FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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