Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek öldüğü kazada şoför tutuklandı

        Adana'da kadın yolcunun kapısı açık seyreden özel halk otobüsünden düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği kazada araç sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek öldüğü kazada şoför tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kadın yolcunun kapısı açık seyreden özel halk otobüsünden düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği kazada araç sürücüsü tutuklandı.

        Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan Hatice Sabahi'nin (75), dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilen şoför Vedat K. yeniden gözaltına alındı.

        Vedat K, ilk ifadesinde, Hatice Sabahi'yi duraktan alıp hareket ettikten kısa süre sonra kazanın yaşandığını, kapıyı kapatma fırsatının olmadığını ve yolda 20-30 kilometre hızla seyrettiğini öne sürdü.

        Kazadaki tek kusurunun aracın kapısının açık olması olduğunu savunan şoförün, kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaralı için yardım istediğini iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Vedat K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktıktan sonra açık kapıdan düşen Hatice Sabahi hastaneye kaldırılmıştı. Sabahi, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vedat K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yolcunun düşmesi, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"

        Benzer Haberler

        İzmir ve Saros körfezlerinde kafes balıkçılığına tehdit 2 yeni parazit keşf...
        İzmir ve Saros körfezlerinde kafes balıkçılığına tehdit 2 yeni parazit keşf...
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kapısı açık otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi; sürü...
        Kapısı açık otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi; sürü...
        Adana'da bir kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dav...
        Adana'da bir kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dav...
        Adanaspor-Manisa FK maçının ardından
        Adanaspor-Manisa FK maçının ardından
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü