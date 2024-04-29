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        Zakkumlar çiçek açtı, dağlar renklendi

        ADANA'nın Kozan ilçesinde her yıl nisan ayında fotoğraflık görüntüler oluşturan pembe zakkumlar, çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:15
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        Zakkumlar çiçek açtı, dağlar renklendi
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde her yıl nisan ayında fotoğraflık görüntüler oluşturan pembe zakkumlar, çiçek açtı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Kozan'da zakkumlar çiçek açtı. Bizlere de bu güzelliği doyasıya izlemek kaldı" paylaşımı yapıldı.

        Havaların ısınmasıyla doğa da renklenmeye başladı. Çiçeklerin açmasıyla yamaçları süsleyen zakkumlar, pembe renkleriyle dağlarda güzel görüntüler oluşturdu. Geçen yıllarda orman yangınlarıyla gündeme gelen Adana'nın Kozan ilçesinde çiçek açan zakkumlar, dron ile görüntülendi.

        Bölgeyi açık hava fotoğraf stüdyosuna çeviren zakkumların dronla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada gören bir kullanıcı, yorumunda, "Her bir karışını sevdiğim dünya güzeli canım vatanım" ifadelerini kullandı.

        Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün görüntülediği pembe zakkumlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Paylaşımda, "Kozan'da zakkumlar çiçek açtı. Bizlere de bu güzelliği doyasıya izlemek kaldı" sözlerine yer verildi.

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        Galeri
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