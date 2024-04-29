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        Adana'da kolon kanserine karşı bilgilendirilme yapıldı

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:16
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        Adana'da kolon kanserine karşı bilgilendirilme yapıldı
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Hastanenin konferans salonunda, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Derneğinin işbirliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, kolon kanserine karşı bilgilendirildi.

        Etkinlikte konuşan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, kolon kanserinin sık görüldüğünü söyledi.

        Kanser tarama testlerinin yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Kolon kanseri yavaş ilerleyen bir hastalık. Kanser meydana geldiğinde arkasında en az 5 yıl var. O nedenle bunları erkenden saptamak ve tedavi edebilmek mümkün." dedi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Volkan Harput da kolon kanseriyle mücadelede erken tanının önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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