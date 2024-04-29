Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü
Adana'da kum yüklü bir tır, seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.
Adana'da kum yüklü bir tır, seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIL 179 plakalı kum yüklü tır, yolda oluşan çukura düştü.
Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Tırda yüklü kum yola saçıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.