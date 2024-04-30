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        Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:40
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        Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Şener Sarı'nın (56) kimliğini sorguladı.

        Farklı suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Sarı, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        İşlemlerinin ardından Sarı, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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