Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Şener Sarı'nın (56) kimliğini sorguladı.
Farklı suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Sarı, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından Sarı, cezaevine gönderildi.
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