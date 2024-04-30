Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Işık yönetimindeki 80 FR 564 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolu Tırmıl Köprüsü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Sevim Bozgüney'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Işık ile eşi Fatma Işık, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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