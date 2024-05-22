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        Mısır tarlasını sulamaya giden genç, kayıp

        ADANA'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:15
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        Mısır tarlasını sulamaya giden genç, kayıp
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı. 

        Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Hamam köyünde tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, dün öğlen saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye gitti. Tarladan geri dönmeyen Süzgün'nden haber ailesi, kendisine telefonla da ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün'e rastlanmadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle ara verdiği arama çalışmasına yarın yeniden başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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