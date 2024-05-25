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        Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:50
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        Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        İlçeye bağlı kırsaldaki Körkuyu Mahallesi ve çevresinde saat 14.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Dolu, özellikle bağ ve bahçelerdeki ekili alanlarda zarara yol açtı. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, doludan en çok etkilenen yerler oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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