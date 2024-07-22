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        Otomobilin yoldan çıkıp Seyhan Gölü'ne düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

        ADANA'da otomobille piknik yapmaya giden 4 kişilik Aydoğmuş ailesinin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, köprüden baraj gölüne düşerek can verdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:45
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        Otomobilin yoldan çıkıp Seyhan Gölü'ne düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
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        ADANA'da otomobille piknik yapmaya giden 4 kişilik Aydoğmuş ailesinin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, köprüden baraj gölüne düşerek can verdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Emine (35), oğulları Mete (13) ve Batuhan (16) ile pikniğe giden Veysel Aydoğmuş (37), yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine ulaştı. Vinçle otomobilin sudan çıkarılmasıyla Veysel, Emine ve Mete Aydoğmuş’un da cesetlerine ulaşıldı. Aydoğmuş ailesi bugün Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKMIŞ

        Öte yandan kazanın görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, düz yolda ilerleyen sürücü Veysel Aydoğmuş'un dış etkenlerden bağımsız şekilde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan saparak önce beton korkulukları, ardından demir bariyerleri kırıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü görüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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