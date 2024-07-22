Otomobilin yoldan çıkıp Seyhan Gölü'ne düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

ADANA'da otomobille piknik yapmaya giden 4 kişilik Aydoğmuş ailesinin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, köprüden baraj gölüne düşerek can verdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Emine (35), oğulları Mete (13) ve Batuhan (16) ile pikniğe giden Veysel Aydoğmuş (37), yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine ulaştı. Vinçle otomobilin sudan çıkarılmasıyla Veysel, Emine ve Mete Aydoğmuş’un da cesetlerine ulaşıldı. Aydoğmuş ailesi bugün Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.