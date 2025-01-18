Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle Adana’da konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.

Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi. Mourinho da taraftarların formalarını ve kitabını imzaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi.

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