Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi.

        Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi. Mourinho da taraftarların formalarını ve kitabını imzaladı.

        Fenerbahçe kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle Adana’da konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.

        Adana Demirspor ile Fenerbahçe, yarın Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00’da karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet, AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi (...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet, AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi (...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana 8. Olağan İl Kongres...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana 8. Olağan İl Kongres...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partililere hitap etti:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partililere hitap etti:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Adana İl Kongresi'nde konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Adana İl Kongresi'nde konuştu: