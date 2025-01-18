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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:20
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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas ve koordinasyon çalışmayla idmanı tamamladı.

        Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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