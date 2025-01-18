Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas ve koordinasyon çalışmayla idmanı tamamladı.

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