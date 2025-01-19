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        Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 03:25 Güncelleme: 19.01.2025 - 03:32
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        Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Adana'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Emre Can (23) idaresindeki 01 Y 0705 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde ters yönden geldiği ileri sürülen İ.K'nin kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, Emre Can olay yerinde yaşamını yitirdi, İ.K. ve aracındaki bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Emre Can'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Can'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Tek şerit olarak trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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