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        825 kilo eroini, eğitimli köpek koku almasın diye öğütülmüş kahvelerin altına gizlemişler

        ADANA'da, dorsesinde 825 kilo eroin ele geçirilen TIR'ın şoförü Mehmet Emin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:00
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        825 kilo eroini, eğitimli köpek koku almasın diye öğütülmüş kahvelerin altına gizlemişler
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        ADANA’da, dorsesinde 825 kilo eroin ele geçirilen TIR’ın şoförü Mehmet Emin Ç. (46) tutuklandı. Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroinin kahve kutularının içine gizlendiği, üzerine de öğütülmüş kahve yerleştirildiği belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışında önlem alan ekipler, yaklaşık 10 aydır takip edilen TIR’ın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olduğunu belirledi. Kahve yüklü TIR, etrafı polis araçlarıyla çevrilerek durduruldu. Narkotik köpeği Oscar’ın kullanıldığı aramada, TIR’ın dorsesinde kahve kutularının içine gizlenmiş 825 kilo eroin ele geçirdi.

        TEK SEFERDE EN YÜKLÜ ELE GEÇİRME

        Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroinin öğütülmüş kahve kutularının altına yerleştirildiği belirlendi. Operasyonda şoför Mehmet Emin Ç. gözaltına alındı. TIR’daki eroinin, Adana Emniyet Müdürlüğü tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu kaydedildi.

        BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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