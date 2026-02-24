Canlı
Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da kuyumcuyu gasbeden zanlı, kilitlenen kapıyı kırarak kaçtı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 4 altın bileziği gasbeden şüpheli, kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Adana'da kuyumcuyu gasbeden zanlı, kilitlenen kapıyı kırarak kaçtı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 4 altın bileziği gasbeden şüpheli, kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak olay yerinden kaçtı.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde Yasin K'ye ait kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 4 altın bileziği gasbetti.

        Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.

        Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        

