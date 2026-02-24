Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kürkçüler mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

