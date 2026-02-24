Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:48
        Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kürkçüler mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

