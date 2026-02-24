Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Seyhan Belediyesinde bir grup işçi eylem yaptı

        Adana'nın Seyhan Belediyesinde çalışan bir grup işçi, zam teklifinin düşük olması ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyhan Belediyesinde bir grup işçi eylem yaptı

        Adana'nın Seyhan Belediyesinde çalışan bir grup işçi, zam teklifinin düşük olması ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

        Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde bir araya gelen işçiler, attıkları sloganlarla yetkililerden alacaklarının ödenmesini talep etti.

        DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, grup adına yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

        Seyhan Belediyesinin işçilere yüzde 3'lük zam teklifi yaptığını belirten Kalik, "Seyhan İmar AŞ işçisinin mart 2024 döneminden bu yana mesai ve sosyal hakları ve ocak 2025 döneminden bu yana tam maaşları ödenmemişken teklif edilen zam oranı yüzde 3 ve 24 aydır. Alamadığımız alacakların ödenmesi için de yeni bir 24 ay daha talep ediliyor. İşçimizin daha fazla bekleyecek ne zamanı ne de sabrı kalmıştır." diye konuştu.

        Kalik, çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilerin alacaklarının ödendiğini savundu.

        İşçilerin hakkını istediklerini ve bu sebeple işten çıkarılmalarına göz yummayacaklarını ifade eden Kalik, şunları kaydetti:

        "24 aydır biriken, 150 binden 350 bin liraya kadar değişen miktarda alacağı olan Seyhan işçisinin alacakları 24 ayda değil, bir an önce ödenmelidir. İşçimiz yeni toplu iş sözleşmesinde enflasyona ezdirilmemelidir ve ne şartta olursa olsun, yıllardır bu kentte en ağır şartlarda emek vermiş işçilerin iş güvencesine yönelik tehditlere izin verilmemelidir. Bizler bu haklarımız için yaptığımız taleplere maalesef şu güne dek çözüm bulamadık. Bu saatten sonra Seyhan Belediyesi Başkan Vekilimiz, bürokratlarımız ve meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm siyaset kurumunu, sorunun çözümü için sorumluluk almaya ve ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'da evlenen her 3 kişiden biri boşandı
        Adana'da evlenen her 3 kişiden biri boşandı
        Seyhan Belediyesi'nde işçi isyanı: Yüzde 3 zam teklifine tepki
        Seyhan Belediyesi'nde işçi isyanı: Yüzde 3 zam teklifine tepki
        Adana'da taşkın riskine karşı 600 milyon liralık yatırım süreci sürüyor
        Adana'da taşkın riskine karşı 600 milyon liralık yatırım süreci sürüyor
        Kız kardeşinin doktorunu tehdit ettiği öne sürülen sanığa 5 yıl 5 ay hapis...
        Kız kardeşinin doktorunu tehdit ettiği öne sürülen sanığa 5 yıl 5 ay hapis...
        Trafikte yol verme tartışmasında 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü
        Trafikte yol verme tartışmasında 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü