AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Söylemez, ilçelerde ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Söylemez beraberindeki partililerle ramazan ayı kapsamında ev ziyaretlerinde bulundu.





Söylemez, iftar ve çay buluşmalarında bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerileri dinledi.





Ramazanın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Başkan Hacer Söylemez, teşkilat olarak ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.



