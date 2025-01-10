'Çalındı' ihbarında bulunduğu ruhsatlı tabancalarını piyasada satmaya hazırlanırken yakalandı

ADANA'da evine hırsız girdiği ihbarında bulunan Muhammed K.'nin (22), çalındığını öne sürdüğü 10 bulundurma ruhsatlı tabancasını evden kendisi çıkardığı, karaborsada satmaya hazırlandığı belirlendi. Polis, silahlardan 3'ünü halası Leyla K.'nin (48) evinde, 5'ini de bir depoda ele geçirdi.

Olay, 8 Ocak'ta Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Evine hırsız girdiği ihbarında bulunan Muhammed K., adrese sevk edilen polise 10 ruhsatlı tabancasının çalındığını söyledi. Evdeki eşyaların dağılmadığını görüp, hırsızlık izine rastlamayan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumdan şüphelenip, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, Muhammed K.'nin olay saatinde elindeki bez torbayla evden çıkıp, arkadaşı Ali Can E.'nin (20) kullandığı otomobile binerek ayrıldığını gördü. Plakasından takip edilen ve kiralık olduğu belirlenen otomobil, Şakirpaşa Caddesi'nde park halinde bulundu.

8 TABANCA BULUNDU

Ekipler, suç kaydı olmamasından dolayı kolay ruhsat çıkarabildiği için Muhammed K. adına satın alınan ve çalındığı ileri sürülen silahların, karaborsada satılarak piyasaya sürülme hazırlığı yapıldığını belirledi. Polis, silahların götürüldüğü değerlendirilen 2 ayrı adresi tespit edip, baskın yaptı. Aramalarda halası Leyla K.'nin evinde ele geçirilen 3, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda bulunan 5 tabancanın, Muhammed K.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

'BORÇLARIMI KAPATMAK İÇİN BÖYLE BİR İŞE GİRDİM'

Bu tespitler sonrası Muhammed K., Ali Can E., Leyla K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen Murat U. (20) gözaltına alındı. Çapraz sorguya şüphelilerden Leyla K., "Yeğenim ve arkadaşı, torbada hediyelik eşya olduğunu söyleyip, eve bıraktı. Sonra alacaklarını söylediler. İçinde silah olduğundan haberim yoktu" dedi. Ruhsat sahibi Muhammed K. ise "Kredi kartı borçlarım vardı. Borçlarımı kapatmak için böyle bir işe girdim, pişmanım" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, Ali Can E., Murat U. adli kontrol şartı, Leyla K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan silahlar da incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.