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        Mobinge uğradığına dair paylaşım yapan Cumhuriyet savcısı adayı, otel odasında ölü bulundu

        ADANA'da Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman (29), otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 02:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 02:25
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        Mobinge uğradığına dair paylaşım yapan Cumhuriyet savcısı adayı, otel odasında ölü bulundu
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        ADANA'da Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman (29), otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Yalman'ın olaydan 4 saat önce, mobinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlendi.

        Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Mithat Can Yalman olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        4 SAAT ÖNCE MOBİNGE UĞRADIĞINA DAİR PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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