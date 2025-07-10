Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kask takıp 2 genci döven şüpheli, bu kez başkasına darp iddiasıyla tutuklandı

        ADANA'da kask takıp, 2 genci sopayla dövdüğü iddia edilen ve adli kontrolle bırakılan İsa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kask takıp 2 genci döven şüpheli, bu kez başkasına darp iddiasıyla tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da kask takıp, 2 genci sopayla dövdüğü iddia edilen ve adli kontrolle bırakılan İsa E. (28) ile yanındaki 2 kişinin A.B.'yi (68) de darbettikleri ortaya çıkınca 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı iki genci sopayla darbetti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İsa E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İsa E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

        İlk olaydan kısa bir süre sonra İsa E. ile birlikte hareket eden Halil K. ve İbrahim A.'nın, aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla darbettikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, dün saklandıkları evde gözaltına alındı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Adana'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "k...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "k...
        Adana'da bir kişiyi darbeden 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir kişiyi darbeden 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...