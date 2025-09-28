Otomobil, sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada Hasan Bayram (54) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan Hasan Bayram'ın cansız bedenini çıkardı. Otomobilde yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Bayram'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.