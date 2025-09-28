Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kayarlı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince araçtaki Hasan Bayram'ın (54) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
