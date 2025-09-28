Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, tarımsal üretim alanlarını gezdi

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:42
        Adana Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, tarımsal üretim alanlarını gezdi
        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt ilk olarak Seyhan ilçesi Çaputçu Mahallesi'nde narenciye bahçesinde narenciye hasadına katıldı.

        Üreticiden bilgi alan Bayazıt, sohbet ettiği tarım işçileriyle limon kesimi yaptı.

        Bayazıt, yeni sezonun tüm üreticilere ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

        Yumurtalık ilçesindeki Yelkoma Dalyanı'nda incelemelerde bulunan Bayazıt, Sadiye-Kırmızıdam Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mithat Altunay'dan da çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Bayazıt, ildeki 5 dalyanın su ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Başta levrek, kefal ve çupra olmak üzere farklı tür balıkların doğal olarak üretildiği dalyanlarımız aynı zamanda doğanın bize bir mirası. Haziran ayında dalyanlarda başlayan balık üretimi şubat ayına kadar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Bayazıt, son olarak Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki zeytinyağı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

