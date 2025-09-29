Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'da kavga ettiği kişinin babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

        29.09.2025 - 14:55
        Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta çıkan kavgada Engin Yıldız'ın (37) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık, savunmasında, nişanlısı S.S. ile sokakta yürürken Yıldız'ın oğlu T. Yıldız'ın yanlarına geldiğini söyledi.

        T. Yıldız'ın, nişanlısına tokat atıp parmağındaki yüzüğü çıkarmasını istediğini öne süren Mert T, şu beyanda bulundu:

        "Bizden uzak durması için uyardığım T. Yıldız bana yumruk attı, aramızda kavga çıktı. Bu sırada koşarak yanımıza gelen babası Engin Yıldız bana vurmaya başladı. T. Yıldız bana bıçak salladı. Yere düşen bıçağı elime alıp sadece nişanlımı korumak istedim. Maktulü ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        Müşteki T. Yıldız ise sanığın savunmasının doğru olmadığını iddia ederek, "Babam sadece kavgayı ayırmak istedi. Hatta kavgaya engel olmak için bana tokat attı. Mert T. yanında bulundurduğu bıçakla babamı 2 kez bıçakladı. Ben S.S'nin yüzüğünü parmağından çıkarmasını istemedim. Mert T'nin beyanları gerçek değildir." dedi.

        Beyanların ardından avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta Mert T. (18), kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartışmıştı. T. Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda Yıldız'ın babası Engin Yıldız bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Mert T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

