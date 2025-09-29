Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü

        ADANA'da hareket halindeki otomobilde çıkan yangını, esnaf söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da hareket halindeki otomobilde çıkan yangını, esnaf söndürdü.

        Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde ilerleyen bir otomobilin motor kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Çevredeki esnaf yardıma koştu. Önce bir kişi kovaya doldurduğu suyu alevlere döktü. Ardından 2 kişi yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevleri söndürdü. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, araçta hasar oluştu.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
        Adana'da çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor
        Adana'da çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada
        Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli ya...
        Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli ya...
        Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı
        Motosikletli kapkaççılar, markete giden kadının cep telefonunu alıp kaçtı
        Motosikletli kapkaççılar, markete giden kadının cep telefonunu alıp kaçtı