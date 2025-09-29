Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
ŞÜPHELİLERYAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde oto galeriye tabancayla ateş açan M.A.K. ve C.C. saklandıkları adrese polisin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 otomatik tabanca, 1 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden C.C. ile iş yeri sahibi R.G. arasında bir kadın ile olan ilişkileri nedeniyle kıskançlıktan kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
