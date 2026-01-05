Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık B.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 19 Eylül 2025'te Yeşilyurt Mahallesi'nde kiraladığı otomobilde 2 kişiye sigara paketine gizlediği 41,06 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu anlatan savcı, B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden B.D. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı B.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
        Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Ekipler 3 gündür arıyor, çantası bulundu henüz kendisine ulaşılamadı
        Ekipler 3 gündür arıyor, çantası bulundu henüz kendisine ulaşılamadı
        Adana milyonluk İngiliz ve Arap atlarının yetişme alanı oldu
        Adana milyonluk İngiliz ve Arap atlarının yetişme alanı oldu
        Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kame...
        Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kame...