Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

Hastaneye kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adrese giden ekipler, Sucu'nun hayatını kaybettiğini, Yıldırım'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına giren Soner Sucu (32), alacak meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

