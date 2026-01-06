Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:49
        Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

        Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına giren Soner Sucu (32), alacak meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Adrese giden ekipler, Sucu'nun hayatını kaybettiğini, Yıldırım'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

        Hastaneye kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

