Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Başkan Saran, yönetim kurulu üyeleriyle "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.

        Başkan Saran, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
        Yaşamını kolaylaştıran işitme cihazı kayboldu Adana'da çocukken ateşli hast...
        Yaşamını kolaylaştıran işitme cihazı kayboldu Adana'da çocukken ateşli hast...
        Dirsek ağrısının sessiz nedeni: Tenisçi dirseği
        Dirsek ağrısının sessiz nedeni: Tenisçi dirseği
        Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete...
        Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete...
        Prof. Dr. Yamazhan: Türkiye'de karaciğer nakillerin en önemli sebebi Hepati...
        Prof. Dr. Yamazhan: Türkiye'de karaciğer nakillerin en önemli sebebi Hepati...
        Binlerce uyuşturucu hapla yakalandı, "Babam hastaydı" savunması yaptı
        Binlerce uyuşturucu hapla yakalandı, "Babam hastaydı" savunması yaptı