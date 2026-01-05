Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekiplerince toplanan sahipsiz köpekler barınağa götürülüyor.
Seyhan Kaymakamlığı, vatandaşların şikayetleri üzerine Akkapı Mahallesi 12441 Sokak'taki sahipsiz köpeklere yönelik çalışma başlattı.
Bölgeye yönlendirilen Seyhan Belediyesi ekiplerince toplanan köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.
Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.
