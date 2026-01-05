Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:28
        
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekiplerince toplanan sahipsiz köpekler barınağa götürülüyor.

        Seyhan Kaymakamlığı, vatandaşların şikayetleri üzerine Akkapı Mahallesi 12441 Sokak'taki sahipsiz köpeklere yönelik çalışma başlattı.

        Bölgeye yönlendirilen Seyhan Belediyesi ekiplerince toplanan köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.

        Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

