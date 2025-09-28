Adana'da enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biyokütle enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Zağarlı Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.
