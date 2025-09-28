Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biyokütle enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:29 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:53
        Adana'da enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biyokütle enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Zağarlı Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

