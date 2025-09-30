Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (4)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde oto galeriye tabancayla ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınıp ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Kızıltepe ile Caner Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 01:13 Güncelleme: 30.09.2025 - 01:13
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (4)
        Adana'nın Kozan ilçesinde oto galeriye tabancayla ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınıp ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Kızıltepe ile Caner Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

