        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'e 3-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, "Bu mağlubiyet ister istemez bizi üzdü ancak mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:10 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:10
        Adana Demirspor-Sarıyer maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'e 3-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, "Bu mağlubiyet ister istemez bizi üzdü ancak mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

        Palaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kısıtlı kadrolarının olduğunu belirtti.

        Rakip takımı aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Palaz, şunları kaydetti:

        "Bu mağlubiyet ister istemez bizi üzdü ancak mücadeleye devam edeceğiz. Gol yollarında ciddi bir sıkıntımız var. Bu anlamda da yediğimiz zaman da golü çıkarmak ya da oyuna geri dönmek, oyuna tekrar bir şeyler katabilmek ilk beş on dakikada biraz sıkıntılı oluyor. Totale baktığımızda maçın hakkı 3-0 mı? İlk yarıda atabilsek çok daha farklı bir müsabaka olacaktı. Ama hep atamadıklarımızı konuşuyoruz. İnşallah bir gün burada attıklarımızı da anlatmak nasip olur. İşin bu tarafından baktığımız zaman kolay bir süreç değil hiçbirimiz için."

        - SMS Grup Sarıyer cephesi

        SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendileri açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Genç oyunculara sahip olduklarını anlatan Vural, "Hakikaten bu kazanç bizim için çok iyi oldu. Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz. Üçüncü maçımda takımda yirmi yedi kişilik kadromuz var. Herkes şans bulmuş oldu. Artık ondan alacağımız bilgiyle değil kendi görüşümüzde, kendi gördüğümüzde oyuncularımızı yakından tanıdık. Burada birkaç önemli oyuncunun olmaması tabii ki oyun ve kadro yapısını biraz etkiliyor. Bunları da inşallah önümüzdeki hafta tamamlayıp önemli bir Sakaryaspor maçı oynayacağız." diye konuştu.

        Hakemlerin çok iyi bir maç yönettiklerini dile getiren Vural, şu ifadeleri kullandı:

        "İki kez burada bu takımı yönettim ve çok güzel günler yaşadık Adanalılarla. Bu duruma düşmelerine çok üzülüyorum. Türkiye'nin en oturmuş takımlarından bir tanesinin bir de arkasından Adanaspor'un bu duruma düşmesi hakikaten futbolsever olarak beni çok üzüyor. Allah onlara da yardımcısı olsun. Umarım inşallah bir an önce bu problemleri çözerler. Yine eski günlere dönmek için imkan bulurlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

