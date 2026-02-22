Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavını tamamlamayı başardı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim alan Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, uygulamalı değerlendirme sınavına katıldı.



Depremde arama kurtarma, harita-pusula-GPS, afet haberleşme ve koordinasyon protokolleri, lojistik konuşlanma, olay yeri yönetimi, ilk yardım ve medikal stabilizasyon eğitimleri alan dernek üyeleri, akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.



Akreditasyon sınavıyla, bölgede ve kentte meydana gelebilecek afetlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

