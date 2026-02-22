Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

        Saimbeyli Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatları kontrol edildi.

        Ürünlerin son kullanma tarihini ve gramajını inceleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen koşullarına baktı.

        Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı
        Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı
        Kozan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28'e yükseldi
        Kozan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28'e yükseldi
        Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adana'da barajlar doldu taştı
        Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adana'da barajlar doldu taştı
        Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı
        Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı
        Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor: Tarlalar su altında kaldı
        Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor: Tarlalar su altında kaldı
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor