Gaziantep'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi Adana'da defnedildi
Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
