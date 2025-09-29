Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Gaziantep'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi Adana'da defnedildi

        Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi Adana'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ağustostaki asayiş olaylarını değerlendird...
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ağustostaki asayiş olaylarını değerlendird...
        Vali Köşger: Adana'nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etm...
        Vali Köşger: Adana'nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etm...
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karş...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karş...
        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü
        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)