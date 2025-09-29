Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Vali Köşger: Adana'nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger kentin kötü imajını değiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de gerekli talimatı verdim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:55 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Köşger: Adana'nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etmeyeceğiz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger kentin kötü imajını değiştirmek için çalıştıklarını belirterek, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne de gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana’da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana’yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana’yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim” diye konuştu.

        Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kentte güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirterek, kolluk birimlerinin her türlü suç ve suçluya yönelik çok yönlü çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Adana’nın yoğun ve canlı yapısının sürdüğünü kaydeden Köşger, Uluslararası Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Altın Koza Film Festivali’nin coşkuyla karşılandığını söyledi.

        ‘ADANA’NIN HAK ETMEDİĞİ BİR İMAJI VAR’

        Kentin imajıyla ilgili televizyon dizileri ve daha öncesinde yaşanan olaylarla başlayan kötü bir algı olduğuna değinen Köşger, “Bu imajı değiştirmek için çalışıyoruz. Geldiğim günden beri, Adana’nın hak etmediği bir imajı olduğunu söylüyorum. Adana insanların ürettiği, huzurla yaşadığı, misafirperverliğin ve sıcakkanlılığın olduğu, yoğun demografik yapısına rağmen birçok unsurun kardeşçe, bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biridir. Burada diğer şehirlerden farklı, asayiş olayı bakımından dramatik bir rakam yok. Olmaması için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar” diye konuştu.

        ‘KENTİN İMAJINI, KENT SAKİNLERİYLE DÜZELTECEĞİZ’

        Vali Köşger, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne de gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana’da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana’yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana’yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim. Bunu deklare ettim, talimatı da verdim. Hak etmediği bir şekilde bir şehrin, bu şekilde karalanmış olması isyan ettirici bir şey” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karş...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karş...
        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü
        Otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (2)
        Adana'da çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor
        Adana'da çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada