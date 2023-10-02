Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.

        Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, 7 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bunulduğu vince bağlı sepet kırıldı.

        İki işçi emniyet kemeriyle sepete asılı kaldı.

        Vinç operatörü, işçilerin asılı kaldığı sepeti apartmanın balkonuna yaklaştırdı. Durumu gören apartmandaki vatandaşların yardımıyla 2 işçi balkondan kurtarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"

        Benzer Haberler

        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede
        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakal...
        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakal...