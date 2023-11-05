MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ziyaretlerde bulundu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçim hazırlıkları kapsamında ziyaretler yaptı.

Kanlı, eski Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru, eski DYP İl Başkanı Fırat Özkan, eski Adana Müteahhitler Birliği Başkanı İsmail Babacan ve eski Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Behçet Homurlu ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Kanlı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kentteki tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Adana'nın sorunlarını çözüme kavuşturmayı istediklerini belirten MHP İl Başkanı Kanlı, "Şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmiş değerli kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Son ziyaretlerimiz, şehrimiz ve temsil ettiğimiz misyon adına oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.