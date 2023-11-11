Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Akdeniz ekibi, 30 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.
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